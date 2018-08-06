Иллюстративное фото Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал заместитель начальника городского отдела образования Ерлан Кабиденов. По словам спикера, до конца августа в 41 школе Атырау будет заменено уличное освещение, этим займется ТОО «Тимакс Электро», выигравшее тендер. - Дело в том, что во многих школах до настоящего времени опоры освещения пришли в негодность, так как были установлены еще в советское время. Многие родители жаловались на отсутствие уличных фонарей на территории школ, что небезопасно для детей в вечернее время. Поэтому в этом году было решено заменить освещение, - рассказал Ерлан Кабиденов. Также стало известно, что в 2019 году под снос уйдут две городские школы - школа им.М.Жумабаева и школа им. Г.Муратбаева. В настоящее время разрабатывается ПСД на снос и строительство новых общеобразовательных учебных заведений на 160 и на 300 мест соответственно.