В составе гостей отсутствовал лучший бомбардир клуба Малик Мане. Счет в игре открыли хозяева. Рауль Джалилов блеснул индивидуальным мастерством, обыграв в штрафной площадке двух защитников и вратаря «Акжайыка», и вколотил мяч в ворота. Подопечные Сергея Зайцева смогли сравнять счет. Это сделал на 70-й минуте матча Артур Карашаускс. Он точным обводящим ударом забил свой первый мяч за уральцев. — Игра с самого начала была тяжелой. Мы первый тайм сыграли почти без моментов. Много сил потратили на оборону. А во втором тайме поджали соперника. Мы больше контролировали мяч, смогли сравнять счет. Но после забитого гола мы немножко «подсели». Конечно, всегда хочется выиграть, но ничья на выезде — хороший результат. Рад сегодня отличиться. Если честно, то давно не забивал. Наверное, была такая неудачная полоса. Давно хотел забить, мне нужен был, — заявил после игры Артур Карашаускс. Главный тренер «Акжайыка» заявил, что в целом он доволен результатом, несмотря на ошибки в обороне. — Ребята сделали коррективы, в перерыве, и во втором тайме мы, все-таки, сумели развернуть игру так, как нам бы хотелось. И забили гол, хорошо ребята сыграли, которые вышли на замену. Опять-таки хочется отметить командное взаимодействие. Хотя, еще раз говорю, если бы мы сыграли поострее и послаженнее, то мог бы быть и другой результат. Но есть некоторые моменты, которые нам нужно устранить, отойти от этого. Я думаю, что все будет в порядке, — заявил Сергей Зайцев. Этим матчем «Акжайык» завершил второй круг чемпионата. После 22 матчей команда набрала 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.