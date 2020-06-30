Иллюстративное фото из архива "МГ" Главный санврач на транспорте заявил, что конкретных дат возобновления авиасообщения еще нет. - У отечественных и зарубежных авиаперевозчиков пока нет планов. Мы границы открыли, а совершение авиарейсов зависит от возможности авиакомпаний, от степени их готовности", - ответил Садвакас Байгабулов. Ранее был расширен список стран первой и второй категорий, с которыми Казахстан возобновляет международные рейсы. В первую категорию добавились: Венгрия, Индия, Германия, Чехия и Малайзия. Для пассажиров, прибывших из стран первой категории, ограничений нет. Ранее в первую категорию были включены: КНР, Корея, Грузия, Япония и Таиланд. К странам второй категории отнесены Египет, Украина, Польша, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Турция. Для пассажиров, прибывающих из стран второй категории, необходимо наличие справки об отсутствии коронавируса. Если справки нет, тогда вручается направление на прохождение ПЦР-теста в течение 48 часов или 14-дневный домашний карантин. Справка действительна с момента ее получения, если не прошло пяти суток с момента пересечения госграницы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.