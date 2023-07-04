В июне этого года в Уральском городском суде по уголовным вынесли приговор в отношении двоих жителей ЗКО Дениса Рудных и Кристины Кольченко. Рудных признали виновным по статье 174 УК РК «Разжигание социальной, национальной розни» и по статье 180 УК РК «Сепаратистская деятельность». Его приговорили к пяти годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кольченко также осудили за сепаратизм. Её приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии средней безопасности.

Осуждённые не согласились и решили обжаловать приговор в областном суде. Они подали апелляционную жалобу. Дата рассмотрения дела ещё не назначена.

Речь идёт о скандальном видео , которое появилось в сети в феврале этого года. Уроженец России, проживающий в Уральске более 20 лет, сказал, что поддерживает Россию в войне и вообще «Уральск всегда был российским городом». На видео также была его знакомая, которая поддерживала эти высказывания.

Изначально в полиции сообщили, что дело не возбудила прокуратура за отсутствием состава преступления. Хотя только коллекция отборных матов заслуживала статью за хулиганство. Но в департаменте распространили видео, на котором мужчина извиняется, мол, был пьяный, спровоцировали и вообще не так его все поняли.

Спустя несколько дней правоохранительные органы всё же решили привлечь мужчину к ответственности, и не его одного. Оказалось, что в скандальном видео фигурировала ещё и девушка.