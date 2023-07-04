Этот вопрос поднял председатель Западно-Казахстанского областного маслихата Мурат Мукаев на очередном собрании.

— С двух часов ночи до семи утра занимает полёт из Уральска до столицы. Для взрослого человека это большая нагрузка, одна бессонная ночь выбивает из колеи на неделю. Если дело в рулёжной дорожке и перроне аэропорта, почему не ведутся работы? При том, что чартерные рейсы за границу осуществляются постоянно. Цены на внутренние ночные рейсы из Уральска на 20% выше, чем утренние рейсы из Атырау, хотя цена на поздние рейсы должна быть ниже, — озвучил Мукаев.

Председатель комитета гражданской авиации Талгат Ластаев напомнил собравшимся, что последний капитальный ремонт рулёжной дорожки был в 1973 году. Текущее её состояние негативно сказывается на безопасности полётов и развитии маршрутной системы.

— Собственник нового аэропорта рассказал, что в августе планируется начало ремонта и реконструкции перрона, но процесс потребует времени. Air Astana готова рассмотреть увеличение рейсов в Алматы и Астану. Fly Arystan также готова рассмотреть увеличение рейсов по действующим направлениям и открытие регулярного международного сообщения с Дубаем, Стамбулом и Анталией. SCAT готова рассмотреть открытие рейса из Шымкента, Астаны и Алматы в Уральск, — информировал Ластаев.

Представитель аэропорта лишь подтвердил информацию о готовящейся реконструкции. Однако точных сроков не назвал. В апреле генеральный директор аэропорта Рустам Биктимиров говорил, что работы будут проходить и в текущем, и в следующем году.

Напомним, что ранее на подобные встречи представители аэропорта не являлись.