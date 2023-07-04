Разработчики Apple рассматривают новые технологии для внедрения в AirPods, передаёт RBC. Устройства могут получить функции измерения температуры тела пользователя и контроля уровня слуха.
— Компания изучает варианты ввода новых функций для поддержания здорового слуха и определения температуры тела, а также планирует выпуск более дешевых моделей и переход на зарядные порты USB-C, — следует из материала издания Bloomberg.
Первая функция будет работать при помощи встроенных датчиков, которые смогут определять температуру тела через ушной канал владельца наушников. Отмечается, что этот способ станет более точным, чем замер показателя с запястья при помощи Apple Watch Series 8 и Ultra. Кроме того, Apple ищет способ внедрить программу для беспроводных наушников, которая поможет пользователям с нарушениями слуха. Идея в том, чтобы владелец устройства самостоятельно мог выявить проблемы со слухом. В качестве проверки гаджет будет генерировать сигналы на определенных частотах.