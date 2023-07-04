В «КазМунайГаз» заявили об ущербе от сбоев в подаче электроэнергии на 5 млрд тенге

АНПЗ после аварии продолжает отгрузку нефтепродуктов из имеющихся запасов. Так, по информации пресс-службы «КазМунайГаза», в резервуарах завода на сегодня имеется 26 тысяч тонн автобензинов, 34 тысячи тонн дизтоплива, 1 500 тонн сжиженного нефтяного газа и шесть тысяч тонн авиакеросина. Этих объёмов хватит на семь дней стабильной отгрузки.

– Руководство АНПЗ доложило, что по мере стабилизации подачи электроэнергии начат постепенный вывод технологических установок на стабильный режим. До конца недели планируется выход АНПЗ на плановые объёмы производства нефтепродуктов, — сообщили в компании.

Руководители нефтедобывающих активов отметили, что сбои сказываются на выполнении плановых показателей.

– На наших месторождениях только за последние полгода произошло 11 таких отключений. Общая численность остановленных скважин составила 13 тысяч, а упущенная финансовая выгода только по предварительным подсчётам достигает пять миллиардов тенге, — сказал генеральный директор АО «Озенмунайгаз» Нурдаулет Килыбай.

В 2023 году на месторождениях КМГ 153 раза отключалось электроснабжение, что привело к недобору в добыче нефти в 75 тысяч тонн.

– За вчерашний день наши потери составили 2,5 тысяч тонн нефти. На сегодня мы имеем высокие риски срыва исполнения производственной программы», — отметил генеральный директор АО «Каражанбасмунай» Нурсеит Союнов.

Генеральный директор АО «Мангистаумунайгаз» Мурат Мустафаев заметил, что потери компании из-за сбоев в поставках электричества за шесть месяцев 2023 года (1 млрд 267 млн тенге) превышают объём потерь за два предыдущих года. По его словам, это свидетельствует о критической изношенности инфраструктуры энергосистем.