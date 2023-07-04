Соответствующий пилотный проект запустило МВД, передаёт Polisia.kz. Раньше ИИН присваивался ребёнку после обращения родителей за получением свидетельства о рождении. Теперь система РАГС после получения медицинского свидетельства о рождении автоматически создаст актовую запись о рождении ребёнка без Ф.И.О. На её основании сформируется ИИН.

В ведомстве отмечают, что это позволит системе автоматически запустить механизм по оказанию ряда госуслуг без личного обращения родителей:

получение пособия на рождение ребёнка и по уходу за ним;

назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами;

социальная выплата на случай потери дохода в связи с уходом за ребёнком по достижении им возраста 1,5 лет.

Одновременно система направит SMS матери о предоставлении сведений о ФИО ребёнка. На него нужно ответить в течение трёх рабочих дней. После этого сформируется свидетельство о рождении.