В редакцию «МГ» обратилась жительница Уральска Жамиля. Женщина рассказала, что её трёхлетний сын третьего июля открыл калитку частного детского сада, спокойно вышел и побежал по проезжей части. Жамиля говорит, что только чудом удалось избежать трагедии. Улица, по которой бежал ребёнок, оживлённая.

– Сын ходит в этот детский сад с прошлого года, но у нас была долгая адаптация и ребёнок очень часто болел и пропускал. В этот раз тоже 10 дней пропустили и в понедельник решили возобновить посещение. К обеду мне позвонила воспитательница и сказала, что сын сбежал, но его поймали, привели и сейчас с ним всё хорошо. Сначала я вообще ничего не поняла, подумала, грудничка уложу и пойду за ним. Но в группу пришло видео, где мой сын бежит по дороге. Только тогда до меня дошло, — рассказывает Жамиля.

На видеокадрах родственники мальчика позже увидели, как во время прогулки к калитке прибежали трое детей, двое убежали обратно, а сын Жамили открыл калитку и выбежал на дорогу. К счастью, мальчика вовремя увидела проезжающая мимо девушка.

– Я выехала из мойки и увидела, как маленький ребёнок выбежал со стороны детского сада и перебежал проезжую часть. Кстати, на дороге в этот момент было очень много машин. Далее мальчик прямо побежал в сторону остановки «Бойня». Я сразу поняла, что он сбежал из детсада, вышла с машины и побежала за ним, догнать его мне не сразу удалось. Он бежал и плакал. Когда я его догнала, он обнял меня и закричал, что хочет к маме. Не отпускал меня. Я подняла его на руки и отнесла обратно в «Маленький принц». Тогда мальчик ещё больше заплакал. У ребёнка был шок. Меня возмутило то, что никто из персонала детского сада не знал, что ребёнок сбежал, все сидели в телефонах. Я сказала, что у них ребёнок сбежал и почему они сидят так спокойно? Те начали между собой ругаться, при этом мне даже спасибо не сказали. Я тогда поняла, что зря отнесла мальчика обратно, надо было на место вызвать полицейских и родителей, — рассказала девушка.

Жамиля возмущена тем, что в дошкольном учреждении произошла подобная ситуация. Ведь с ребёнком могло случиться всё что угодно. Ещё больше её возмутило то, что в этот день руководство детского сада даже не позвонило ей. На связь вышла лишь воспитательница, которая признала свою вину и попросила прощения.

– Это вопиющий случай. Мы отводим детей, чтобы они были под присмотром, а по факту получается они предоставлены сами себе. Почему калитка была открыта? Почему воспитатели не следили за детьми? Почему они сидели все в телефонах? Да, у меня шустрый ребёнок, но они, как воспитатели, должны отвечать за каждого. Я сегодня написала жалобу в городской отдел образования и попросила наказать всех виновных, а именно заведующую, воспитателя и медика. Все они в момент побега сидели во дворе и не следили за детьми, — заключила Жамиля.

Только после жалобы в городской отдел образования с мамой мальчика связался директор детского сада и предложил договориться, сказав, что оплатит посещение ребёнка в его детском саду до конца года и заменит воспитателя. Но Жамиля намерена добиться наказания для всех, кто допустил халатность.

Директор детского сада «Маленький принц» Ален Смаилов сообщил, что все требования мамы ребёнка будут удовлетворены и на данный момент конфликт исчерпан.