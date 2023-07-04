Случай произошёл в Кобдинском районе Актюбинской области. Четвёртого июля в больницу в экстренном порядке доставили четырёхлетнего ребёнка. Врачи диагностировали у него укушенные раны лобной и надбровной области лица, а также носа. Оказалось, что малыша покусала лиса. Животное поцарапало ребёнку бедра, голени и височную область.

Как сообщили в региональном управлении здравоохранения, хищница набросилась на ребёнка возле речки в посёлке Жарык, рядом находились отец и мать. Зверя поймали, убили, ветлаборатория проверяет её на бешенство.

Ребёнку зашили раны, он получает прививки против бешенства. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Фарида ЗАРИП