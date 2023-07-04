Об этом сообщил заместитель руководителя городского отдела ЖКХ Алмат Ашиков. При подготовке к отопительному сезону в посёлке Зачаганск на улице Аул Учёных строят новую котельную.

— Старая была в эксплуатации с 1973 года, её мощность составляла 9 мегаватт. Новая будет такой же мощности и обеспечит тепловой энергией детский сад «Гулдер», девять пятиэтажных жилых домов и шесть промышленных предприятий. Сметная стоимость проекта составлякт 488,7 миллионов тенге. Деньги выделены из государственного бюджета. Подрядная организация —ТОО «Теплоэнергострои», — пояснил Ашиков.

Он добавил, что также специалисты ведут работы по поверке контрольно-измерительных приборов с истёкшим сроком. Кроме того, началась ежегодная ревизия запорной арматуры, ремонт и очистка фильтров, дренажных колпачков от грязи, отложений, а также прочистка и промывка баков-аккумуляторов. Запланирован ремонт основного оборудования котлов, вспомогательного оборудования, запорной арматуры и приборов котельных.