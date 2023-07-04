На большей части страны сохранится неустойчивая погода — пройдут дожди с грозами и порывистым ветром.
- В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +32..+34 градусов, ночью похолодает до +19..+21 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
- В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +33..+35 градусов, ночью +23..+25 градусов. Ветер до 11 метров в секунду.
- В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +32..+34 градусов. Ночью похолодает до +16..+18 градусов. Ветер до 11 метров в секунду.
- В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +31..+32 градусов, ночью опустятся до +20..+22 градусов. Ветер до 16 метров в секунду.
- В Алматы ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +27..+29 градусов, ночью похолодает до +18..+20 градусов. Ветер до 13 метров в секунду.