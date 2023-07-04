Министр обороны Руслан Жаксылыков высказался по поводу побега сына депутата мажилиса Даулета Турлыханова, передаёт Informburo.kz.

— Армия — это не колония для содержания малолетних преступников. У нас совершенно другие функции. А это — пробелы в воспитании, понимаете. О чём я не раз говорил. Воспитание должно быть в первую очередь. Мы пробелы в воспитании не исправляем, не можем. У нас другая функция, — сказал министр.

Он рассказал, что Нурасыл Болат совершил «самовольную отлучку» при возвращении в воинскую часть.

— Это дисциплинарный проступок, в соответствии с дисциплинарным уставом, он будет подвержен наказанию. Всё остальное принимает орган уголовного преследования. В соответствии с решением органа военного преследования, он находился по наблюдение командования и совершил самовольную отлучку, – отметил Руслан Жаксылыков.

Третьего июля в воинскую часть вернули сына депутата мажилиса Даулета Турлыханова. Накануне солдат совершил побег.

В ночь на 11 февраля в Алматы избили адвоката Олега Чернова. Пострадала и его супруга Анна. Они вступились за девушку, которую избивал молодой человек. Позже выяснилось, что агрессором является военнослужащим, дело передали в прокуратуру. По словам Анны, её супруга избил сын Даулета Турлыханова. Народный избранник подтвердил это.