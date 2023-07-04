Инцидент произошел третьего июля в Атырау. На реке Урал столкнулись два прогулочных катера. В результате пострадали девять человек, среди них четверо детей. В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что в одном катере в момент столкновения находились 10 человек, в другом — 25. Ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 344 УК РК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации морского или речного транспорта». Санкция данной статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.