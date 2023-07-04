Шестого июля на площади Абая в 20:00 состоится праздничный концерт с участием Луины, Ziruza, Akim, Kyle Ruh, Bonapart, C.C.Tay, Malika Yes, Aya Funk, группы Rin'Go, «Жігіттер», «Бақай». Также будут организованы флешмобы, круглые столы, выставки, лекции, экспозиции и вечера поэзии. Помимо этого праздничные мероприятия состоятся во всех районах города:
  • в Наурызбайском районе: 5 июля в 11:00 в центре инновационного творчества (Шугыла, 347/4);
  • в Алатауском районе: 5 июля в 17:00 на территории Атлетической деревни;
  • в Турксибском районе: 5 июля в 18:00 на Арбате по улице Сауранбаева. Продолжится вечер кинопоказом под открытом небом в 20:30;
  • в Ауэзовском районе: 6 июля в 11:00 в Family парке;
  • в Медеуском районе: 6 июля в 11:00 в Центральном парке культуры и отдыха;
  • в Алмалинском районе: 6 июля в 17:00 на территории ТРЦ MEGA Park;
  • в Бостандыкском районе: 6 июля в 18:00 в амфитеатре ТРЦ Mega Center Alma-Ata.
Шестого июля в Казахстане отмечают День Столицы. В этом году Астане исполнится 25 лет. Казахстанцы отдыхают 6, 7, 8 и 9 июля.