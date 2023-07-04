Никакого дефицита ГСМ не будет — премьер об авариях на АНПЗ и МАЭК
1 / 2
Алихан Смаилов на заседании правительства прокомментировал аварии, которые произошли третьего июля на западе Казахстана.
— Энергосистема данных регионов синхронизирована с Западным энергетическим узлом. На Атырауском нефтеперерабывающем заводе технологических нарушений не выявлено. Своевременно были приняты меры безопасной остановки завода. На данный момент завод восстанавливает свою деятельность, как и другие предприятия. Хочу специально подчеркнуть, что никакого дефицита ГСМ не будет, — сказал глава кабинета министров.
Он подчеркнул, что имеющихся запасов топлива достаточно для всей республики. А спекуляции об остановке всех нефтеперерабатывающих заводов не соответствуют действительности.
Как и поручил президент, создала специальная государственная комиссия по расследованию причин аварии. Премьер дал поручения:
акимату Мангистау — принять меры по запуску и модернизации действующего оборудования МАЭКа,
министерству энергетики совместно с KEGOC обеспечить надлежащую работу Западного энергоузла,
Минэнерго совместно с МВД и антимонопольным органом пресекать факты спекуляции и создания искусственного дефицита ГСМ.
Напомним, вечером третьего июля на тепловой электростанции ТОО «МАЭК» в Актау аварийно отключился энергоблок. Это повлияло на соседний Атырау, в котором половина города осталась без электричества. Также произошла аварийная остановка технологических и вспомогательных объектов Атырауского НПЗ.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!