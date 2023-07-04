Инцидент произошел третьего июля, примерно в 21:00. На реке Урал столкнулись два прогулочных катера, сообщает AtyrauPress. При аварии пострадали пятеро взрослых, все они с различными травмами доставлены в областную больницу. Также ранения получили четверо детей, их госпитализировали в детскую больницу. Один из них, шестилетний ребёнок, находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Водитель прогулочного катера доставлен в управление полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.