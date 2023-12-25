Мужчину, открывшего аварийную дверь самолёта, привлекли к административной ответственности, сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

Инцидент произошёл 23 декабря на борту рейса Шымкент — Алматы. Тогда в комитете гражданской авиации сообщили, что после посадки самолёта пассажир открыл аварийную дверь. Его передали правоохранителям.

— Для выяснения обстоятельств авиационная администрация проведёт расследование как в отношении пассажира, так и в отношении служб аэропорта, ответственных за подачу автотрапа, — говорилось в сообщении.

В пресс-службе департамента полиции на транспорте информировали, что задержанным оказался 29-летний житель Алматы. В тот момент он был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составили сразу три административных протокола по статья:

440 «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения»

566 «Нарушение правил поведения на воздушном судне»,

434 «Мелкое хулиганство».

На мужчину уже наложили штраф в восемь МРП — 27 600 тенге. Материал по мелкому хулиганству направят в суд. Нарушителю грозит до 15 суток ареста.