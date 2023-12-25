Газовые котлы устанавливаются как правило где есть магистральный газ и увы, он присутствует не во всех регионах . Поэтому население использует твердотопливные котлы.

Преимущества твердотопливных котлов

Данный вид отопительных устройств считается более доступным, так как не требует подключения газа. Устройства довольно просты и комфортны в использовании.

Этот вид котлов выступает в качестве основного источника тепла в частных домах.В случае если подключают центральный газ, твердотопливный котел остается, как резервный на системе.

Выбрать оптимальный вариант довольно легко, зная информацию о разновидностях устройств. Выделяют 4 вида котлов:

газогенераторные (или пиролизные) — имеют сложный механизм, который включает в себя первичную (где сгорает топливо) и вторичную (куда выделяется газ) камеры;

длительного горения — обеспечивают равномерный и более долгий прогрев помещений;

с естественной тягой — довольно простой по принципу действия вид, горение регулируется специальной заслонкой без дополнительной подачи воздуха;

с дополнительной тягой — эта разновидность по принципу работы схожа с предыдущей, но имеет вентилятор для дополнительной подачи воздуха.

Что нужно учесть во время выбора котла

Важно учесть, что твердотопливные котлы могут быть изготовлены из разных материалов. К примеру, из чугуна или из стали. Чугунные конструкции считаются более надежными, чем стальные, так как они состоят из отдельных элементов, которые в случае поломки можно разобрать и заменить. Но они не допускают большую разницу между подачей и обраткой, иначе их теплообменники попросту лопнут.

Для пиролизных котлов стоит обращать внимание на вид топлива. Если оно сухое и качественное, то чистить котел от отходов будет намного проще. А вот устройства из стали придется очищать намного чаще. Из преимуществ последних можно выделить простой и удобный механизм по сравнению с чугунными вариантами, а также специальное отверстие под вторичный воздух, которое дает возможность дополнительно регулировать теплоотдачу и нагрев самого устройства. Наименее капризны и более надежны котлы длительного горения. В них сам процесс горения происходит сверху-вниз, что приводит к большому временному интервалу до следующей растопки, а это значит что не надо часто подкидывать уголь.

Чтобы не ошибиться с выбором, рекомендуется обращаться за консультацией к специалистам в данной сфере. Тогда удастся купить котел, который будет эффективно выполнять свои функции.