Американский актёр Леонардо Ди Каприо поздравил правительство Казахстана с успехами в деле сохранения исчезающего вида животных.

— Это беспрецедентное восстановление отражает замечательное сохранение популяции сайгака в Казахстане. В 2005 году численность этого вида составляла всего 48 000 особей, а сейчас она достигла более 1,9 млн особей в дикой природе. Поздравляем правительство Казахстана, которое вложило значительные средства в инициативы по борьбе с браконьерством, в укрепление правопорядка и создание новых охраняемых территорий. Их сотрудничество с природоохранными организациями, университетами и учёными — яркий пример настоящего успеха в деле сохранения природы, достигнутого благодаря совместным усилиям, — написал обладатель Оскара в своём .