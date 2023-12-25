С 2024 года средняя зарплата работников будет рассчитываться по-новому. Это может повлиять на размеры больничных, отпускных и других выплат работникам, сообщает NUR.KZ.

Средняя заработная плата — совокупный доход работника за расчётный период. Она, в свою очередь, влияет на множество других выплат. Например, на отпускные, больничные и даже на компенсацию при увольнении.

С нового года вступят в действие поправки в единые правила исчисления средней зарплаты при суммированном учёте рабочего времени. Согласно Трудовому кодексу РК, он применяется в непрерывно действующих производствах и на некоторых видах работ, где не может быть соблюдена установленная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени. Соответствующий приказ подписала министр труда и социальной защиты населения.

Согласно поправкам, при суммированном учёте рабочего времени средняя зарплата работника будет зависеть от среднего часового заработка и среднедневного количества рабочих часов. Когда как при обычном учёте рабочего времени в расчёт обычно берётся среднедневной заработок и количество рабочих дней.

В закон также добавили правила расчёта компенсационной выплаты за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска при расторжении трудового договора. Согласно им теперь будет производиться единый порядок подсчёта рабочих дней для оплаты компенсации независимо от режима работы работника. При этом суммы, выплаченные работникам в случае простоя, больше не будут включать в расчёт средней заработной платы.

Эти изменения могут заметно повлиять на размер различных выплат, например, социального пособия по временной нетрудоспособности, отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск, которую выплачивают уволившемуся сотруднику.