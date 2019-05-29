Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, хлопок газовоздушной смеси газового баллона произошел сегодня, 29 мая, в 07.00. - В результате был госпитализирован мужчина 1965 года рождения с диагнозом термический ожог головы, ушей, лица, обеих верхних и нижних конечностей второй степени на площади 63%, - отметили в ДЧС ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.