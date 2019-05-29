Уже объявлен конкурс на определение подрядной организации, которая займется выполнением ремонта дорог. Планируется залатать дыры на 31 участке дорог, в том числе на главных проспектах Атырау. Как сообщили в акимате, планируется также реконструкция и расширение 8 городских улиц общей протяженностью 27,605 км.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.