Акимат запланировал ямочный ремонт тринадцати тысяч квадратных метров  городских улиц, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уже объявлен конкурс на определение подрядной организации, которая займется выполнением ремонта дорог. Планируется залатать дыры на 31 участке дорог, в том числе на главных проспектах Атырау. Как сообщили в акимате, планируется также реконструкция и расширение 8 городских улиц общей протяженностью 27,605 км. Лина ОЙЛОВА