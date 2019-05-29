С тех пор как у Айши Жарлыгасовой забрали маленькую Арай в больницу, она ее ни разу не навестила, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам старшего инспектора отделения ювенальной полиции УП города Уральск Мадины Куспановой, после опубликования в социальных сетях фотографии девочки, которая лазает со своей тетей по мусорным контейнерам в поисках еды, 29 апреля состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Уральск. - На комиссии было вынесено постановление об осуществлении строгого контроля за семьей Жарлыгасовых, а также об оказании помощи в посещении представителей отдела занятости и социальных программ и городской поликлиники №5, так как женщина никого домой не впускала. Потом ей дали испытательный срок. 16 мая было повторное заседание, в ходе которого стало известно, что Айша не исправилась, в доме у нее по-прежнему было грязно и не убрано, не было света и газа, снова носит мусор в квартиру, отсутствуют продукты питания, соседи вновь охарактеризовали ее отрицательно. После этого отделом опеки было вынесено решение собрать материал на ограничение Айши Жарлыгасовой в родительских правах, - пояснила Мадины Куспанова. Стоит отметить, что Арай 24 апреля была помещена в детскую многопрофильную больницу, потом переведена в дом ребенка "Мейірім". Старшая дочь Айши Рысгуль по-прежнему находится в центре поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. - Мама посещала только старшую дочь. К Арай она в больницу ни разу не пришла. Вообще Жарлыгасова не поддается профилактической работе, не хочет работать, постоянно обманывает участкового инспектора. Согласно закону, как только женщина исправится, через суд сможет восстановить свои права, - пояснила Мадина Куспанова. Напомним, в редакцию "МГ" очевидцы прислали фото, на котором видно, как маленькая девочка вместе со своей тетей лазает по мусорным контейнерам, стоящим во дворах в микрорайоне Северо-Восток, в поисках еды. Как выяснилось, у этой девочки еще есть мама Айша Жарлыгасова, которая живет в квартире, набитой мусором, и в которой водятся тараканы. По словам соседей, из этой квартиры идет постоянная вонь. Айша признала, что не в состоянии сама прокормить своих дочерей. Поэтому старшая дочь пока находится в центре поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 24 апреля комиссией по делам несовершеннолетних и защите при акимате города Уральск  было решено двухлетнюю Арай поместить в многопрофильную детскую больницу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.