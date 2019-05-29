В департаменте полиции ЗКО рассказали, что Абайским отделом полиции УП города Уральск расследуются уголовные дела по факту мошенничества. - Как выяснилось, житель Уральска из корыстных побуждений под предлогом рекламирования бизнеса и приобретения жилья завладел крупными суммами денег местных предпринимателей. Они доверились преступнику из-за того, что он обещал разрекламировать бизнес с привлечением известных вайнеров «YUFRAME» из Алматы, - отметили в ведомстве. - В этой связи просим граждан, пострадавших от преступных деяний данного лица, обратиться в Абайский отдел полиции УП города Уральск по телефонам 8 (7112) 98-43-03, 98-45-16 или 102. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.