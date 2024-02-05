Антикоррупционная служба по ЗКО выявила факты невыплаты педагогам Сырымского района установленной обязательной надбавки на сумму 259 миллионов тенге.

Так, согласно системе оплаты труда гражданские служащие, работники организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работники казенных предприятий должны получать надбавку за особые условия труда в размере 10% от должностного оклада.

Однако, отдел образования Сырымского района в период за 2020-2023 годы 1195 работникам 26 организаций образования не выплатил надбавку.

После вмешательства борцов с коррупцией отделом образования Сырымского района внес изменения в тарификационный список и произвел перерасчет заработной платы. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.