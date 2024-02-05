В выходные в мессенджерах распространилась ориентировка Абайского отдела полиции. Так, за совершение «особо тяжкого преступления» разыскиваются трое мужчин. За какое именно преступления ищут их, неизвестно. Вместе с ориентировкой распространяется и аудиосообщение, в котором мужчина рассказывает, что в Уральске убит молодой парень и якобы этих мужчин разыскивают в рамках этого убийства.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО тогда сообщили, что утром 2 февраля в частном секторе на улице Даулеткерея был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.

Сегодня, пятого февраля, в полиции подтвердили, что трое мужчин разыскиваются по подозрению в данном преступлении. Однако подробности выяснить удалось.

Подозреваемых до сих пор задержать не удалось.

Молодого мужчину убили в Уральске