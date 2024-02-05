По данным департамента полиции ЗКО, третьего февраля в 9:00 в частном доме в поселке Достык района Байтерек обнаружили труп мужчины. Ему нанесли множественные травмы.
— По факту расследуют уголовное дело.  По подозрению в уголовном правонарушении задержали мужчину 34 лет. По предварительной версии следствия, между мужчинами произошёл конфликт, когда те распивали спиртное. Задержанный дал признательные показания, — пояснили в ведомстве.
Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания Приурального отдела полиции района Байтерек.