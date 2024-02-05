В прокуратуре Павлодарской области сообщили, что проверяют медицинские организации на законность проведения прививочной кампании. Выяснилось, что 9,5 тысяч вакцин на сумму более 21 миллиона тенге использовали нерационально.

— В частности, с централизованного склада хранения управления здравоохранения препараты отпускались в медицинские учреждения уже с истекающим сроком годности. В одну из поликлиник Павлодара переданы 135 доз «Пентаксима» в день истечения срока действия препарата. В другом случае просроченными препаратами против кори вакцинировали двоих детей, — говорится в сообщении.

Негодные препараты утилизированы, виновные лица привлечены к ответственности, уточнили в ведомстве.