Указ об отставке правительства подписан президентом сегодня, пятого февраля, сообщается на сайте Акорды.

"В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Принять отставку Правительства Республики Казахстан.
  2. Временно возложить исполнение обязанностей Премьер-Министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича.
  3. Членам Правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава Правительства.
  4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания", говорится в Указе президента.

 Ранее пресс-служба президента анонсировала расширенное заседание правительства 7 февраля.