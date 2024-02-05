Указ об отставке правительства подписан президентом сегодня, пятого февраля, сообщается на сайте Акорды.
"В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Принять отставку Правительства Республики Казахстан.
- Временно возложить исполнение обязанностей Премьер-Министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича.
- Членам Правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава Правительства.
- Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания", говорится в Указе президента.
Ранее пресс-служба президента анонсировала расширенное заседание правительства 7 февраля.