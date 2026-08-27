Первая школа, ханский трон и лес посреди песков: путешествие по Бокейординскому району

Место, где появилась первая светская школа казахской степи, открылись первая больница, аптека и метеостанция. Место, где до наших дней сохранилась последняя ханская ставка. На этот раз проект "Культурный ЗКО" отправился в самую западную часть Казахстана - в Бокейординский район.

Добраться сюда проще всего через Казталовский район. Сегодня почти весь маршрут проходит по хорошей асфальтированной дороге. От Уральска до районного центра - села Сайхин - около 550 километров. Когда-то дорога была гораздо сложнее и занимала до десяти часов. Жителей выручала малая авиация: самолет преодолевал этот путь примерно за час. Через Сайхин также ходили пассажирские поезда. Но со временем авиарейсы отменили, а с 2019 года здесь перестали останавливаться и поезда.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Сегодня в Бокейординском районе живут около 15 тысяч человек. Его история начинается в 1801 году - именно тогда была образована Бокеевская Орда, первое казахское ханство в составе Российской империи. Последним правителем стал Жангир-хан. Он вошел в историю благодаря реформам в образовании, медицине и государственном управлении. Сам Сайхин появился значительно позже - в начале XX века, во время строительства Рязано-Уральской железной дороги. Сегодня село полностью газифицировано и обеспечено централизованным водоснабжением. Основу экономики района по-прежнему составляют животноводство и предпринимательство.

Медицина в глубинке

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Из Сайхина мы отправились в село Бисен, чтобы посмотреть, как устроена медицина в одном из отдаленных населенных пунктов. Оказалось, что в местной амбулатории работает собственная машина скорой помощи, есть дневной стационар на десять коек и лаборатория. Здание полностью газифицировано и оснащено необходимыми инженерными коммуникациями. Для жителей доступны процедурный и прививочный кабинеты, физиотерапия и экспресс-лаборатория. Дневной стационар в среднем принимает от 10 до 15 пациентов в неделю. Для отдаленного села - довольно серьезный уровень медицинской помощи.

Где растут чемпионы

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Бокейординский район славится и своими спортсменами. Поэтому нам было интересно посмотреть, в каких условиях здесь тренируются будущие чемпионы. В селе работает двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс, который полностью соответствует современным требованиям. На первом этаже находятся универсальный игровой зал, раздевалки и вспомогательные помещения. На втором - зал для борьбы, тренажерный зал, медицинский кабинет, прачечная, комнаты для тренеров и трибуны почти на 200 зрителей. Здесь созданы все условия для того, чтобы заниматься спортом и расти профессионально, не уезжая из родного района.

Одна школа на всё детство

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

А дальше мы отправились в село Уялы. От Бисена сюда - 110 километров по грунтовой дороге. Именно здесь нас ждала еще одна интересная особенность. Детский сад и школа работают практически как единое пространство. Малыши начинают свой путь в детском саду прямо на территории школы. А после выпуска просто переходят в соседнее здание и продолжают учиться там вплоть до 11-го класса. Получается, что практически все детство проходит в одном знакомом месте - среди тех же учителей, воспитателей и друзей.

Что оставил после себя Жангир-хан

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Но, конечно, главная причина, ради которой туристы готовы преодолеть сотни километров, - музейный комплекс "Хан Ордасы". Когда-то именно отсюда Жангир-хан управлял Бокеевской Ордой. Но его целью было не просто создать ханскую ставку. Он стремился превратить ее в современный по тем временам административный и культурный центр. Здесь появились первая светская школа, больница, аптека, казначейство, архив, почта, ярмарка и даже первая метеостанция. Для XIX века это были по-настоящему масштабные перемены.

В музейном комплексе можно увидеть первую типографию, школу, больницу, ханский трон, предметы быта Жангир-хана и его супруги, а также вещи обычных жителей Орды. Здесь история воспринимается совсем иначе. Ты не просто читаешь о прошлом - ты буквально можешь пройти по тем же местам и увидеть, как жили люди больше ста лет назад. Именно здесь особенно хорошо понимаешь, как постепенно менялся образ жизни казахов и как в степи формировались первые элементы оседлой культуры. А сделать путешествие по комплексу еще проще помогает визит-центр. С помощью электронной карты можно построить маршрут, выбрать интересующие объекты и заказать экскурсию.

Соль, пески и сосны

Но на этом путешествие не заканчивается. После Хан Ордасы нам показали соленое озеро Хан Сор. Местные жители говорят, что его вода помогает при заболеваниях суставов. Затем мы отправились смотреть песчаную пустыню и слушать местные легенды, связанные с этими местами. И, пожалуй, самым неожиданным открытием стал сосновый лес посреди песков. Кажется, что такого просто не может быть: вокруг пески, а среди них - настоящий лес.

Вместо послесловия

До этой поездки я была уверена, что хорошо знаю Западно-Казахстанскую область. Но Бокейординский район смог меня удивить. Здесь история буквально оживает. За каждым зданием, каждой дорогой и каждым музейным экспонатом стоит своя история. Здесь можно за один день увидеть следы ханской эпохи, узнать о первых образовательных и медицинских реформах, заглянуть в жизнь обычных жителей Орды, а потом отправиться к соленому озеру, в пески и сосновый лес. И, пожалуй, именно за этим и стоит ехать так далеко - чтобы увидеть совсем другой ЗКО. Спасибо, что были с нами. До встречи в новых выпусках "Культурный ЗКО"!

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