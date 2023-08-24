В сети появились жалобы продавцов на запрет торговли хозяйственными товарами на городской ярмарке. По их словам, раньше вести бизнес им там не мешали, однако в последний раз предпринимателям запретили продавать товары для дома. В пресс-службе акимата города пояснили, что ярмарка проходит для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских хозяйств и оптовых поставщиков.
— Реализация товаров, кроме сельскохозяйственной и продовольственной, недопустима. Представители акимата при реализации других видов товаров незамедлительно уведомляют о необходимости прекращения торговли. Считаем, что данная мера способствует соблюдению первоначальным целям организации ярмарки, — сообщили в ведомстве.
Местные власти отмечают, что продавать бытовую химию нужно в других местах или торговых объектах. Напомним, что в связи с жаркой погодой продажа мяса, рыбы и колбасных изделий не разрешается. Ярмарка проходит на улице Ихсанова и в посёлке Зачаганск на улице Жангирхана.