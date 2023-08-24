В Уральске открылся филиал ТОО «КАЗАГРОАЛЕМ», который является официальным представителем фирмы «КАЗАГРОАЛЕМ». Головной офис находится в Кокшетау. Ещё два филиала расположены в Павлодаре и Усть-Каменогорске, имеющие успех уже более пяти лет.

— Фирма на рынке уже семь лет. Мы продаем современную технику для посева, выращивания и сбора сельскохозяйственных культур, погрузки и разгрузки урожая, облагораживания полей, животноводства и прочей сопутствующей деятельности. Работаем с разными фондами по поддержке сельского хозяйства, СПК, с платформами агробизнесов, проверенными заводами России, Турции и Китая, — говорит директор филиала Асхат Мухамеджанов.

Уральский филиал открылся недавно, а о нём уже знают местные аграрии. Теперь современную сельхозтехнику могут приобрести, не выезжая за пределы области, и с предоставлением сопутствующей документации и сертификатов соответствия.

— Наша сельскохозяйственная техника и оборудование отвечают всем требованиям надёжности, безопасности и практичности. Работаем мы напрямую с заводами, без посредников. Почвообрабатывающие машины, сцепки, сеялки, машины для погрузки и очистки зерна, для внесения удобрений и защиты растений, кормоуборочные машины, жатки, комбикормовое оборудование, коммунальная техника и тракторные погрузчики — более 200 наименований — всё это можете приобрести у нас. Цена идёт от завода изготовителя. К примеру, цена пресс подборщика ПР-145 начинается от трёх млн тенге, а погрузчика-копновоза универсального — от 800 тысяч тенге, — добавил директор.

ТОО «КАЗАГРОАЛЕМ» работает напрямую с более чем 50 производителями из разных стран. С заводами изготовителями:

ООО «Сальсксельмаш» – крупнейшее российское предприятие по производству навесного сельскохозяйственного и коммунального оборудования;

ООО «Унисибмаш» – основное направление компании является производство жаток, для уборки подсолнечника и кукурузы, другой техники;

ООО «HARVEST» – основные направления деятельности компании производство навесного оборудования и рабочих органов для тракторов: погрузчики, отвалы, грабли-валкообразователи;

ООО «ПР Автотехпласт» – основное направление: производство дисковых борон АРТАЙУС и запчастей БДМ.

К тому же, тесно сотрудничает и с иностранными заводами: Metkarsan, FIMAKS, AGROHASAT и прочими.

Филиал ТОО «КАЗАГРОАЛЕМ» находится по адресу: Уральск, посёлок Желаево, Промзона, 10 (База Дат Колик). А также информацию можно получить, позвонив по телефонам: +7 777 537 03 88 и +7 777 537 03 99.

Дополнительную информацию ищите на сайте www.kazagroalem.kz.

Оксана КАТКОВА