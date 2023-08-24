Прокуратура Уральска провела анализ деятельности областной детско-юношеской спортшколы ассоциации боевых искусств. Надзорный орган выявил нарушение трудового законодательства — 24 работника не получили доплаты к зарплате. В общей сложности им должны 8,7 миллионов тенге.

Отмечается, что доплата предусматривалась за результативные работы по подготовке чемпионов и призёров спортивных соревнований.

Прокуратура направила руководству облспорта и управлению инспекции труда представление об устранении нарушений. Позже работникам спортивной школы всё же компенсировали причитающие выплаты.