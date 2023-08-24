Индийский спускаемый модуль «Викрам» космической станции «Чандраян-3» совершил посадку на поверхности Луны — в области Южного полюса, сообщает ixbt.com. Весь процесс транслировался в YouTube. Луноход проработает на поверхности один лунный день — 14 земных суток. Ожидается, что миссия позволит получить прорывные данные об элементном составе лунной поверхности. На луноход установлен зонд, который измерит плазму вокруг места посадки. Также имеется прибор для определения лунной сейсмической активности.