Торговые и складские помещения по нелегальной оптовой продаже электронных сигарет обнаружили в Алматы. Об этом сообщили в агентстве по финансовому мониторингу. В ходе обыска там изъяли более 55 тысяч вейпов на общую сумму свыше 80 миллионов тенге. Ведётся досудебное расследование. Иную информацию в АФМ не разглашают.
— Согласно заключениям учёных, употребление вейпов негативно сказывается на здоровом развитии подростков. Оказывается пагубное влияние на память, концентрацию, самоконтроль и способность к обучению. Убедительно просим родителей обратить внимание на поведение вашего ребёнка, его состояние здоровья и покупки, которые он совершает, — обратились в агентстве к казахстанцам.
Ранее сообщалось, что вейпы планируют исследовать учёные Алматы.