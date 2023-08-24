Десять человек погибли при крушении частного самолёта в Тверской области. В МЧС России сообщили, что Embraer Legacy совершал рейс Москва — Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, из них три члена экипажа. Все они погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». При этом канал Mash заявил, что крушение могло произойти из-за намеренных действий — очевидцы слышали хлопки до падения борта. Росавиация опубликовала список погибших пассажиров. Среди них значится глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир группы Дмитрий Уткин. Канал Readovka сообщил, что в ЧВК существует разработанный «утверждённый механизм действий» на случай смерти бизнесмена и других командиров группы. Издание BBC отмечает, что и у Пригожина, и у Уткина были «двойники» — граждане, которые официально становились их полными тезками. На крушение отреагировала мировая общественность. Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриэнн Уотсон в комментарии «Голосу Америки» сказала, что, если сообщения о гибели Пригожина подтвердятся, «никто не должен быть удивлен». Советник президента Украины Михаил Подоляк в
(ранее Twitter) написал: «демонстративная ликвидация Пригожина через два месяца после попытки государственного переворота — это сигнал российским элитам в преддверии выборов 2024 года: «Берегитесь! Неверность равна смерти» (выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Путин руководит страной четвёртый срок подряд — прим. автора).

Мятеж Вагнера

23 июня глава ЧВК «Вагнер» заявил о нанесении российскими военными ракетного удара по тыловым лагерям группы. Минобороны ответило, что удара не было. Вечером того же дня Пригожин объявил, что собирается осуществить «марш справедливости». В отношении Вагнера возбудили уголовное дело по статье 279 УК РФ «Вооружённый мятеж». По неофициальных данным (Кремль с начала войны в Украины не говорит о потерях и не подтверждает их — прим. автора) бойцы ЧВК сбили самолёт и шесть вертолётов армии России, убили 15 военнослужащих. Вечером 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Пригожин договорился с Кремлём о прекращении мятежа. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина прекратят.