По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, 23 августа малыш, находясь дома в микрорайоне Жана орда, надел на голову горшок. Когда родные не смогли самостоятельно снять его с головы ребёнка, вызвали спасателей. Сотрудники оперативно-спасательного отряда вызволили его из «плена» с помощью специальных инструментов и передали родителям. Это не первый случай в Уральске, когда малыши примеряют «ночную вазу» на голову. В июле этого года двухлетний малыш застрял в центрифуге стиральной машины.