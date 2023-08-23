По данным «Казгидромета», 24 августа днём на северо-западе, западе и в центре ЗКО ожидается гроза.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +23..+25 градусов, ночью похолодает до +9..+11 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет гроза. Днём будет +28..+30 градусов, ночью +19..+21 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют грозу. Днём ожидается до +23..+25 градусов. Ночью похолодает до +11..+13 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +29..+34 градусов, ночью опустятся до +23..+25 градусов. Ветер до 15 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +32..+34 градусов, ночью похолодает до +19..+21 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.