Теперь машины могут проезжать по бывшей автобусной линии в аэропорту Алматы, передаёт Informburo.kz. 29 августа в аэропорту Алматы откроют пандус для автомобилей, ведущий на второй этаж воздушной гавани. Об этом сообщил президент алматинского аэропорта Альп Эр Тунга Эрсой.
— Это значительно разгрузит пробки, — сказал Альп Эр Тунга Эрсой.
В сентябре 2022 года руководство воздушной гавани закрыло пандус на капитальный ремонт.
— Кроме того, ранее у нас в аэропорту было две линии – одна для автобусов, другая для автомобилей. Мы убрали автобусную линию, но водители по привычке ездят только по одной линии, что затрудняет движение, — пояснил Альп Эр Тунга Эрсой.
Сейчас в аэропорту Алматы идёт строительство ещё одного пандуса.