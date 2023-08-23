Пользователи iPhone смогут отправлять видеосообщения в WhatsApp. Об этом сообщает тематический портал WABetaInfo.
— Несколько часов назад в App Store вышло обновление WhatsApp для iOS 23.16.78. Благодаря официальной истории изменений мы обнаружили, что WhatsApp широко внедряет возможность записи и обмена видеосообщениями, — отмечает WABetaInfo.
Для записи нужно нажать на кнопку микрофона, чтобы она сменилась значком видеокамеры (как в Telegram — прим. автора). Далее необходимо нажать на него и удержать для начала съемки. Максимальная длительность видеосообщений составит одну минуту.