— 22 августа в приёмник-распределитель управления полиции Уральска доставили 27 иностранцев без документов, удостоверяющих личность. В отношении них составили 26 административных протоколов по статье 517 КоАП РК «Нарушение иностранцем законодательства РК в области миграции населения», — пояснили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

В Уральске прошёл миграционный рейд. Правоохранители провели 86 адресов, где временно проживают иностранные граждане. А также 28 общепитов, где они трудятся.Санкция этой статьи предусматривает наказание от штрафа до выдворения. К слову, всего полицейские выявили 33 иностранца. Из них 29 человек — граждане Узбекистана, трое — Азербайджана и один — Таджикистана.