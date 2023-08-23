— 22 августа в приёмник-распределитель управления полиции Уральска доставили 27 иностранцев без документов, удостоверяющих личность. В отношении них составили 26 административных протоколов по статье 517 КоАП РК «Нарушение иностранцем законодательства РК в области миграции населения», — пояснили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.Санкция этой статьи предусматривает наказание от штрафа до выдворения. К слову, всего полицейские выявили 33 иностранца. Из них 29 человек — граждане Узбекистана, трое — Азербайджана и один — Таджикистана.
