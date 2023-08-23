Смертельное ДТП произошло на трассе Самара — Шымкент утром 23 августа. Около посёлка Сарытогай столкнулись грузовик Volvo и ВАЗ-2110. В Polisia.kz сообщили, что в аварии погибли 44-летний водитель легковушки и его пассажир. Ведётся досудебное расследование.