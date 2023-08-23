Пожар произошёл 23 августа в цехе по переработке автошин на Илийском тракте. Вызов спасателям поступил в 7:13. Открытым пламенем горели отходы переработки автошин.
— Создалась угроза распространения огня на здание с кислородной станцией соседнего предприятия. Из горящего тёмного склада вынесли два кислородных баллона общим объёмом 100 литров, готовых взорваться в любую минуту, — сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.
Пожар ликвидировали в 8:25. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.