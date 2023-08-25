Инцидент произошёл на борту самолёта, летевшего из Атырау в Алматы. По прибытии к транспортным полицейским обратились представили авиакомпании. 17-летний житель Атырау во время полёта курил в туалете воздушного судна. Подростка оштрафовали на 10 МРП (34 500 тенге). Такой же штраф присудили его законному представителю за неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетнего. В пресс-службе департамента полиции на транспорте рассказали, что с начала года за административные правонарушения с авиарейсов сняли 395 человек. 130 из них курили во время полёта, а 191 — выпивал.