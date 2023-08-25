Анастасия Бузгон – инвалид детства, у неё спинномозговая грыжа. На фоне этого заболевания у девочки в 2014 году образовалась мозоль на пятке, которая потом перешла в более сложную форму заболевания. У Насти началось гниение кости. Девочка проходила различные курсы лечения, ей сделали операцию. В июне прошлого года Анастасия ездила в Самару и Москву, тогда у неё образовалась огромная шишка на позвоночнике. Её прооперировали в столице России, частично удалили липому спинного мозга (жировая ткань, которая срастается с позвоночником и спинным мозгом). Каждые полгода мама возит девочку на противорецидивное лечение в Самару. Такой же курс лечения Настя прошла и в сентябре прошлого года.

Неравнодушные казахстанцы собрали полмиллиона тенге Насте на лечение в Самаре. Позже мама Насти проконсультировалась у израильских врачей и девочке поставили неутешительный диагноз «спина Бифида». Насте требуется срочная операция на спинной мозг.

Спина Бифида — это расщепление позвоночника, или неполное закрытие позвоночного канала. Это врождённый дефект развития позвоночника.

— Дочь мучают постоянные боли в спине, из-за этого идёт нарушение тазовых органов. У нас операция была запланирована на январь, но в ноябре прошлого года пошли ухудшения с ногой. В марте ездили в Курган, рану на пятке почистили, сделали ортопедическую операцию и немного выровняли ногу. Ходим на перевязки и на осмотр к хирургу. Настя немного выросла, вроде хорошо когда ребенок растет, а с другой стороны шишка на спине растет вместе с ней. Боли в спине, мочевом пузыре, в Израиле берутся за операцию и обещают убрать шишку полностью. Возможно будут ставить пластину, но врач посмотрит во время операции нужна она или нет, — рассказала мама девочки Любовь Киркина.

Мама Насти говорит, что сначала операцию будет делать пластический хирург, он удалит шишку на спине, дальше за работу возьмется нейрохирург. Если не сделать операцию вовремя, то девочку парализует полностью. Чтобы этого не произошло семье необходимо собрать 1,5 миллиона тенге.

— У нас был договор с волонтёрами, они должны были помочь купить билеты. Но конкретного ответа я так и не получила, а время идёт, нас ждут 16 ноября. Откладывать и ждать никак нельзя, нам только на дорогу не хватает. Примерно 12-13 ноября нам нужно быть в Израиле, пройти подготовку к операции и обследование. Дочь уже и не ходит, из-за этой спину опять может пойти воспаление в ноге. Мне страшно смотреть на неё, у неё плохие анализы, идёт нарушение. Она на антибиотиках и обезболивающих, на операции в Кургане ей убрали половину пятки. Сумма сбора для меня большая, я воспитываю ребёнка одна и за два месяца я не успею накопить или занять деньги. Если возьму кредит, то выплатить его потом не смогу, ведь половина пособия уходит на памперсы, бинты, катетеры и всякие обрабатывающие средства, — говорит Любовь Киркина.

После того как прооперируют спиной мозг, Анастасию ждёт ортопедическая операция на обе ноги. В Казахстане и России подобные операции проводят, однако полностью шишку удалить не в силах, поэтому Настю хотят отвезти в Тель-Авив.

Все, кто желает помочь Анастасии Бузгон, могут перечислить деньги по следующим реквизитам:

Номер карты Kaspi 4400 4301 5551 7938, привязанный к номеру Любови Киркиной 8 747 163 15 62;

Депозит в Kaspi 780 312 402 466;

Номер счёта Bereke bank KZ 18914 CP 64311248203 (в рублях);

Номер счета Bereke bank KZ 21914 CP 39846566682 (в тенге);

Номер карты Bereke bank 4263 4333 4557 3619 (в рублях), привязанный к номеру Любови Киркиной 8 747 163 15 62;

Номер карты Bereke bank 4263 4333 4595 6137 (в тенге);

Счет Halyk Bank KZ 286012 353 0000 161 41;

Номер карты Halyk Bank KZ 4405 6397 9868 5010, привязанный к номеру Любови Киркиной 8 747 163 15 62;

Ещё имеется карта Сбербанка, открытая в России, оформленная на Рамзана Ибрагимова 5228 6005 1756 1751 (в рублях);

По всем вопросам можно обратиться к матери Насти по номеру телефона: 8 747 163 15 62.