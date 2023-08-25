Заместитель премьер-министра — министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на августовском совещании в Астане высказалась о продлении учебного года.
— Хотела бы выразить своё мнение по поводу 36 недель. По этому вопросу было много нареканий в обществе и предложений со стороны педагогического сообщества. Нужно признать, что это мировая практика. Но до внедрения таких нововведений всегда требуется тщательная подготовка. Считаю, что решение министерства было оправданным, но поспешным. В этой связи полагаю правильным вернуться в текущем году к 34-недельной продолжительности с его завершением 25 мая, — сказала Тамара Дуйсенова.
Она предложила вернуться к вопросу продления учебного года после 2025 года. Проект приказа об окончании прошлого учебного года 31 мая вызвал бурные обсуждения среди родителей. Несмотря на общественный резонанс, документ приняли. Некоторые школы, завершив учебную программу как годами ранее, после 25 мая проводили тематические и развлекательные уроки. Тогда в Минпросвете угрожали учителям дисциплинарной ответственностью.