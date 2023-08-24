По данным «Казгидромета», 25 августа днём на западе, севере и востоке ЗКО ожидается гроза.
  • В Уральске ожидается гроза. В дневное время температура воздуха составит +22..+24 градусов, ночью похолодает до +9..+11 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +26..+28 градусов, ночью +16..+18 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +26..+28 градусов. Ночью похолодает до +16..+18 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актау — гроза. Днём столбики термометра покажут +28..+30 градусов, ночью опустятся до +20..+22 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +33..+35 градусов, ночью похолодает до +20..+22 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.