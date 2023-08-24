Полицейские Атырау задержали 38-летнюю жительницу Жамбылской области по подозрению в сбыте синтетических наркотиков. В пресс-службе департамента полиции региона рассказали, что при проверке места её проживания изъяли 15 zip-пакетов (один из них с 35,34 граммами синтетического наркотика), электронные весы, телефоны iPhone и Vivo, 144 тысячи тенге, 701 доллар. Полицейские взяли женщину под стражу. В отношении неё начали досудебное расследование. Подозреваемой грозит реальный срок.