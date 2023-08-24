В пресс-службе акимата ЗКО отметили, что старое здание школы в селе Жулдыз Карасуского сельского округа Казталовского района построили более 30 лет назад. Оно находилось в аварийном состоянии. На этом месте возвели новую школу, рассчитанную на сотню учеников.

— В новом здании 11 учебных кабинетов, оборудованы четырьмя интерактивными досками. Кроме того, имеются две мастерские, кабинет информатики, спортзал, библиотека и читальный зал на 20 мест, актовый зал на 35 мест, столовая на 40 мест. Школа оборудована видеокамерами, — рассказали в областном акимате.

Во дворе школы есть место отдыха, игровая, футбольная, баскетбольная, беговая и спортивная площадки. Стоимость строительства — 479 млн тенге.

В новом учебном году начнут обучаться 120 детей и ещё 14 начнут заниматься предшкольной подготовкой. В селе проживает 615 человек, из них 205 детей.

1. Фото предоставлено акиматом ЗКО 2. Фото предоставлено акиматом ЗКО 3. Фото предоставлено акиматом ЗКО

Напомним, в прошлом году представитель филиала РОО «Әділдік жолы» Бауыржан Ахметжан на своей странице в Facebook опубликовал пост о строительстве школы в селе Казталовка, которое затянулось три года.